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Багаж

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Чемоданы каких цветов чаще пропадают при перелете — их всего три
Путешественники рискуют перепутать багаж из-за его схожести с поклажей других пассажиров, предупреждают работники аэропортов.
10 сентября, 05:23
«Метод суши» советуют использовать туристам при упаковке чемодана
Любой путешественник может похвастаться своим методом сбора вещей в дорогу, но этот способ завоевывает все больше и больше поклонников.
21 августа, 04:20
Стюардесса поделилась с туристами советами по упаковке багажа
Как собрать вещи для путешествия, чтобы взять все необходимое и не платить за перевес?
7 августа, 07:44
Что можно и нельзя брать в ручную кладь самолета в 2024 году
26 апреля, 10:34
Турист из Таиланда привез 19 кораллов в Новосибирск — его остановили таможенники
Таможенники в аэропорту Толмачево изъяли кораллы из багажа туриста. Он прилетел в Россию после отдыха за границей и привез сувениры.
4 апреля, 08:27
Таможенники в Новосибирске нашли 13 кораллов в багаже туриста из Дубая
В багаже туриста из Дубая было найдено и изъято 13 кораллов, которые он пытался вывезти без декларирования.
7 февраля, 06:55
2023
26 пассажиров не смогли получить свой багаж в новом терминале аэропорта Толмачево
23 февраля 2023, 06:57

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