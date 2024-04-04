atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Турист из Таиланда хотел пронести запрещенку

Турист из Таиланда привез 19 кораллов в Новосибирск — его остановили таможенники

4 апреля 2024, 08:27
Фото: atas.info
Турист из Таиланда хотел пронести запрещенку

Кораллы изъяли у туриста, прилетевшего в Новосибирск из Таиланда

Таможенники в аэропорту Толмачево изъяли кораллы из багажа туриста. Он прилетел в Россию после отдыха за границей и привез сувениры.

Мужчина прилетел в Новосибирск из Таиланда. При досмотре в его багаже нашли 19 кусков кораллов. По словам туриста, он собирал их на пляже и хотел привезти родным их в качестве подарка. Однако он не знал, что ввозить такие тропические сувениры — запрещено.

Вернее, он должен был пройти по «зеленому» коридору, чтобы задекларировать кораллы. В итоге их изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас результаты еще не готовы, поэтому решение о дальнейших действиях примут позже.

Стоит отметить, что это не единственный случай ввоза «запрещенки». В 2024 году несколько туристов, не знавших правила, привозили кораллы и морские раковины из разных стран, в том числе из Таиланда и ОАЭ.

Таможенники в Новосибирске нашли 13 кораллов в багаже туриста из Дубая
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные айфоныТаможенники изъяли более 2000 контрафактных вейпов в НовосибирскеПочти полтонны насвая изъяли таможенники в аэропорту Толмачево в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Отдых#Таиланд#Эмилия Губарева#Турист#Багаж
Подпишитесь
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Сегодня, 04:14
В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
Сегодня, 06:10
Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов
Сегодня, 05:10
Водитель снес остановку на улице Дуси Ковальчук и сбежал, бросив раненых пассажиров
Сегодня, 04:35
У директора школы нашли пачки евро — его обвиняют в растрате 6 млн из бюджета города
Сегодня, 02:27
Фельдшеры «Скорой» обращаются к Путину о выплатах — в Новосибирске дефицит кадров
Вчера, 14:41
"