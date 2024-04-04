Турист из Таиланда привез 19 кораллов в Новосибирск — его остановили таможенники

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Мужчина прилетел в Новосибирск из Таиланда. При досмотре в его багаже нашли 19 кусков кораллов. По словам туриста, он собирал их на пляже и хотел привезти родным их в качестве подарка. Однако он не знал, что ввозить такие тропические сувениры — запрещено.
Вернее, он должен был пройти по «зеленому» коридору, чтобы задекларировать кораллы. В итоге их изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас результаты еще не готовы, поэтому решение о дальнейших действиях примут позже.
Стоит отметить, что это не единственный случай ввоза «запрещенки». В 2024 году несколько туристов, не знавших правила, привозили кораллы и морские раковины из разных стран, в том числе из Таиланда и ОАЭ.