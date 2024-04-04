Турист из Таиланда привез 19 кораллов в Новосибирск — его остановили таможенники

Мужчина прилетел в Новосибирск из Таиланда. При досмотре в его багаже нашли 19 кусков кораллов. По словам туриста, он собирал их на пляже и хотел привезти родным их в качестве подарка. Однако он не знал, что ввозить такие тропические сувениры — запрещено.