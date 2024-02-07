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На таможне изъяли кораллы

Таможенники в Новосибирске нашли 13 кораллов в багаже туриста из Дубая

7 февраля 2024, 06:55
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
На таможне изъяли кораллы
В багаже туриста из Дубая было найдено и изъято 13 кораллов, которые он пытался вывезти без декларирования.

При проведении проверки багажа пассажира, прибывшего из Дубая, сотрудники таможенного поста «Аэропорт Толмачёво» обнаружили 13 кораллов. Общий вес изъятых предметов составил 865 граммов. Провезти их хотел 59-летний мужчина.

Он проходил через «зелёный коридор», что свидетельствует о том, что у него не было товаров для декларации. Он не знал о том, что такие «сувениры» попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Изъятые кораллы были отправлены на экспертизу, результаты которой будут использованы при принятии решения по этому делу.

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#Новосибирск#Аэропорт#Торговля#Эмилия Губарева#Таможня#Турист#Багаж#Толмачёво#Дубай
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