Таможенники в Новосибирске нашли 13 кораллов в багаже туриста из Дубая

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
При проведении проверки багажа пассажира, прибывшего из Дубая, сотрудники таможенного поста «Аэропорт Толмачёво» обнаружили 13 кораллов. Общий вес изъятых предметов составил 865 граммов. Провезти их хотел 59-летний мужчина.
Он проходил через «зелёный коридор», что свидетельствует о том, что у него не было товаров для декларации. Он не знал о том, что такие «сувениры» попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Изъятые кораллы были отправлены на экспертизу, результаты которой будут использованы при принятии решения по этому делу.