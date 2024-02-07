Таможенники в Новосибирске нашли 13 кораллов в багаже туриста из Дубая

Он проходил через «зелёный коридор», что свидетельствует о том, что у него не было товаров для декларации. Он не знал о том, что такие «сувениры» попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).