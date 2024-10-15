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Турист

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2024
НГУ отрицает причастность к организации трагического турпохода на Алтай
15 октября, 12:38
Эксперт рассказал о способах сделать вкуснее еду в самолете
Из-за изменения давления вкусовые ощущения во время полета на самолете притупляются на 30%, заявил специалист по путешествиям из Великобритании.
2 сентября, 13:42
Новосибирец извинился после того, как помочился в священном месте на Алтае
После разгоревшегося скандала турист из Новосибирска принес свои извинения алтайцам, которые наслали на него проклятия за осквернение священных мест.
10 июня, 11:20
Новосибирец привез на сувениры три кастета из Таиланда. Их изъяли таможенники
Пассажир Толмачево не знал, что кастеты признаны холодным оружием в РФ и пошел «зеленым» коридором. Его багаж просветили и обнаружили запрещенные «сувениры».
15 апреля, 06:33
Турист из Таиланда привез 19 кораллов в Новосибирск — его остановили таможенники
Таможенники в аэропорту Толмачево изъяли кораллы из багажа туриста. Он прилетел в Россию после отдыха за границей и привез сувениры.
4 апреля, 08:27
Таможенники в Новосибирске нашли 13 кораллов в багаже туриста из Дубая
В багаже туриста из Дубая было найдено и изъято 13 кораллов, которые он пытался вывезти без декларирования.
7 февраля, 06:55
2023
В новосибирском Толмачево у туристки забрали 5 кило драгоценностей
У пассажирки в новосибирском Толмачево изъяли украшения. Их набралось на 5 килограммов.
5 сентября 2023, 13:21
Турист из Новосибирска погиб в горах Кемеровской области
Об этом рассказало издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
9 января 2023, 13:10

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