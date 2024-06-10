Новосибирец извинился после того, как помочился в священном месте на Алтае

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Скандальная история произошла на священном перевале Кату-Ярык в Горном Алтае. Молодой парень из Новосибирска в сопровождении друзей справил нужду, стоя на обрыве. В этом время его записывали на видео приятели, позже оно утекло в сеть.
Местные жители, которые очень дорожат своими символами, обрушились на туриста и даже стали слать ему проклятья. Кроме того, неравнодушные граждане пообещали обратиться в прокуратуру, к делу уже подключилась полиция.
Хулиганы быстро удалили видео и извинились за нерадивого товарища.
«Осквернять природу и культуру целого народа — это не норма, мы это понимаем. Так же, как и публиковать подобные видео. Смех на видео — естественная эмоция, которую трудно контролировать и вовремя осознать. За это я приношу свои извинения», — поделилась с КП-Новосибирск девушка, которая в момент хулиганского поступка сопровождала парня.
В разговоре с изданием она также отметила, что после скандального ролика ей стали угрожать в сети.
Отметим, что жители Горного Алтая очень трепетно относятся к священым местам. Так, посл етого как археологи нашли и решили отправить на исследования принцессу Укока в 1993 году, алтайцы сильно возмутились и пророчили, что так ученые разгневали богов. Через несколько лет после раскопок, в 2003 году на Алтае произошло крупное землетрясение, которое почувствовали не только жители Республики Алтай, но и ближайших регионов — Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.