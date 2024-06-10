Новосибирец извинился после того, как помочился в священном месте на Алтае

Отметим, что жители Горного Алтая очень трепетно относятся к священым местам. Так, посл етого как археологи нашли и решили отправить на исследования принцессу Укока в 1993 году, алтайцы сильно возмутились и пророчили, что так ученые разгневали богов. Через несколько лет после раскопок, в 2003 году на Алтае произошло крупное землетрясение, которое почувствовали не только жители Республики Алтай, но и ближайших регионов — Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.