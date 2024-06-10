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Updated Сегодня, 11:22

Инцидент возмутил алатйцев

Новосибирец извинился после того, как помочился в священном месте на Алтае

10 июня 2024, 11:20
Фото: Соцсети
Инцидент возмутил алатйцев
После разгоревшегося скандала турист из Новосибирска принес свои извинения алтайцам, которые наслали на него проклятия за осквернение священных мест.

Скандальная история произошла на священном перевале Кату-Ярык в Горном Алтае. Молодой парень из Новосибирска в сопровождении друзей справил нужду, стоя на обрыве. В этом время его записывали на видео приятели, позже оно утекло в сеть.

Местные жители, которые очень дорожат своими символами, обрушились на туриста и даже стали слать ему проклятья. Кроме того, неравнодушные граждане пообещали обратиться в прокуратуру, к делу уже подключилась полиция.

Хулиганы быстро удалили видео и извинились за нерадивого товарища.

«Осквернять природу и культуру целого народа — это не норма, мы это понимаем. Так же, как и публиковать подобные видео. Смех на видео — естественная эмоция, которую трудно контролировать и вовремя осознать. За это я приношу свои извинения», — поделилась с КП-Новосибирск девушка, которая в момент хулиганского поступка сопровождала парня.

В разговоре с изданием она также отметила, что после скандального ролика ей стали угрожать в сети.

Отметим, что жители Горного Алтая очень трепетно относятся к священым местам. Так, посл етого как археологи нашли и решили отправить на исследования принцессу Укока в 1993 году, алтайцы сильно возмутились и пророчили, что так ученые разгневали богов. Через несколько лет после раскопок, в 2003 году на Алтае произошло крупное землетрясение, которое почувствовали не только жители Республики Алтай, но и ближайших регионов — Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Алтай#Скандал#Извинения#Угрозы#Турист
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