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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Хулиган помочился на Вечный огонь

Неадекватный тувинец помочился на Вечный огонь в Новосибирске

24 ноября 2023, 12:35
Фото: 1MI
Хулиган помочился на Вечный огонь

В Новосибирске хулиган справил нужду на Вечный огонь

В Новосибирской области мужчина помочился на Вечный огонь. Хулигана уже задержала полиция.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, возмутительный инцидент произошел в ночь на 24 ноября. Житель Республики Тува решил поспорить с приятелем, возможно ли погасить огонь таким способом.

При этом молодой человек уже имеет судимость за хранение наркотиков. Сейчас он находится в СИЗО.

Информацию уже подтвердили в полиции.

«21-летний гражданин был задержан сотрудниками полиции в ходе патрулирования. Собранные полицейскими материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщили в региональном управлении МВД.
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#Происшествия#Новосибирск#Память#Полиция#Александр Ляхов#Хулиганство
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