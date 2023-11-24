Неадекватный тувинец помочился на Вечный огонь в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По данным Telegram-канала Mash Siberia, возмутительный инцидент произошел в ночь на 24 ноября. Житель Республики Тува решил поспорить с приятелем, возможно ли погасить огонь таким способом.
При этом молодой человек уже имеет судимость за хранение наркотиков. Сейчас он находится в СИЗО.
Информацию уже подтвердили в полиции.
«21-летний гражданин был задержан сотрудниками полиции в ходе патрулирования. Собранные полицейскими материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщили в региональном управлении МВД.