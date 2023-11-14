Высказалась о 9 Мая: в Новосибирске сибирячку обвиняют в реабилитации нацизма

Женщина была администратором страницы «Тушеные вентиляторы с мясом» в популярной социальной сети «ВКонтакте». По данным облсуда, 9 мая 2022 года она зашла на свою страницу и разместила информацию, которая неуважительно относится к дням воинской славы России.