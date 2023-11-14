Высказалась о 9 Мая: в Новосибирске сибирячку обвиняют в реабилитации нацизма

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Сибирячке предъявлено обвинение по статье «Распространение информации, выражающей открытое неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также оскорбление памяти защитников Отечества публично с использованием интернет-сетей, включая сеть „Интернет“.
Женщина была администратором страницы «Тушеные вентиляторы с мясом» в популярной социальной сети «ВКонтакте». По данным облсуда, 9 мая 2022 года она зашла на свою страницу и разместила информацию, которая неуважительно относится к дням воинской славы России.
Была проведена лингвистическая судебная экспертиза в ходе расследования. Согласно заключению экспертов, в публикации содержались высказывания, которые «свидетельствуют об отрицании, умалении, унижении значения победы в Великой Отечественной войне в общественной жизни России».
Обвиняемая не признала свою вину. Следующее заседание назначено на 4 декабря, где будут допрошены свидетели со стороны обвинения.