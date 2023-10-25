За реабилитацию нацизма сибирячка предстанет перед судом — она высказывалась о 9 Мая

Как считает следствие, сибирячка, имея права администратора в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», разместила там пост, в котором могла проявить пренебрежение к дням воинской славы России и защитникам Отечества. Кроме того, подозреваемая могла явно симпатизировать нацистской идеологии.