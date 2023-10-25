За реабилитацию нацизма сибирячка предстанет перед судом — она высказывалась о 9 Мая

Posted 25 октября, 06:06
Published 25 октября, 06:06
Modified 25 октября, 06:11
Updated 25 октября, 06:11
Дело о реабилитации нацизма в отношении женщины возбудили после поста 9 Мая 2022 года, сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.
«Сегодня завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы региона. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ „Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет““, — рассказали в СКР по региону.
Как считает следствие, сибирячка, имея права администратора в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», разместила там пост, в котором могла проявить пренебрежение к дням воинской славы России и защитникам Отечества. Кроме того, подозреваемая могла явно симпатизировать нацистской идеологии.
Сейчас женщина уже признала свою вину и находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.