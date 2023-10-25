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Posted 25 октября, 06:06

Published 25 октября, 06:06

Modified 25 октября, 06:11

Updated 25 октября, 06:11

Сибирячке может грозить тюремное заключение

За реабилитацию нацизма сибирячка предстанет перед судом — она высказывалась о 9 Мая

25 октября 2023, 06:06
Фото: 1MI
Сибирячке может грозить тюремное заключение

Уголовное дело о реабилитации нацизма рассмотрят в Новосибирске

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело на местную жительницу. Она обвиняется в неуважении к воинской славе России и фактической реабилитации нацизма.

Дело о реабилитации нацизма в отношении женщины возбудили после поста 9 Мая 2022 года, сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.

«Сегодня завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы региона. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ „Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет““, — рассказали в СКР по региону.
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Как считает следствие, сибирячка, имея права администратора в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», разместила там пост, в котором могла проявить пренебрежение к дням воинской славы России и защитникам Отечества. Кроме того, подозреваемая могла явно симпатизировать нацистской идеологии.

Сейчас женщина уже признала свою вину и находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Соцсети#Нацизм#Следственный комитет#Следствие#Александр Ляхов
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