Бывшему иеромонаху из Новосибирска Кумоярову дали срок за фейки

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Как сообщает «ЧС-Инфо», суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего священника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В течение двух лет ему запрещено делать публикации в Интернете.
По мнению инстанции, Иоанн Кудеяров в своем блоге открыто ругал российскую армию и глумился над погибшими. Кроме того, мужчина неоднократно публиковал от своего имени карикатуры и фейки.
Стоит отметить, что решением Новосибирской епархии Иоанн Кумояров лишен сана «за канонические нарушения». В 2020 году митрополит Новосибирский и Бердский Никодим на два месяца запретил его в служении за резкую критику убранства храма Воскресения Христова Минобороны РФ в подмосковном поселке Кубинка