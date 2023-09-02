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Бывший священник получил срок за фейки

Бывшему иеромонаху из Новосибирска Кумоярову дали срок за фейки

2 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Бывший священник получил срок за фейки
В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о дискредитации Вооруженных сил России бывшему иеромонаху из Новосибирска и преподавателю духовной семинарии Иоанну Кумоярову. Сибиряк проведет несколько лет в колонии.

Как сообщает «ЧС-Инфо», суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего священника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В течение двух лет ему запрещено делать публикации в Интернете.

По мнению инстанции, Иоанн Кудеяров в своем блоге открыто ругал российскую армию и глумился над погибшими. Кроме того, мужчина неоднократно публиковал от своего имени карикатуры и фейки.

Стоит отметить, что решением Новосибирской епархии Иоанн Кумояров лишен сана «за канонические нарушения». В 2020 году митрополит Новосибирский и Бердский Никодим на два месяца запретил его в служении за резкую критику убранства храма Воскресения Христова Минобороны РФ в подмосковном поселке Кубинка

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#Суд#Приговор#СВО#Священник#Фейки#Александр Ляхов
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