Бывшему иеромонаху из Новосибирска Кумоярову дали срок за фейки

Стоит отметить, что решением Новосибирской епархии Иоанн Кумояров лишен сана «за канонические нарушения». В 2020 году митрополит Новосибирский и Бердский Никодим на два месяца запретил его в служении за резкую критику убранства храма Воскресения Христова Минобороны РФ в подмосковном поселке Кубинка