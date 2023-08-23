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Священник ко всем относится с любовью

«Священники похожи на военных»: новосибирский батюшка рассказал о бердянской пастве

23 августа 2023, 10:43
Фото: ВК / Личная страница отца Паисия (Коновалова)
Священник ко всем относится с любовью
Иеродиакон Паисий (Коновалов) почти четыре месяца служит священником в Бердянске. До этого он одиннадцать лет окормлял паству в Искитиме. При этом он воспринимает свое назначение как должное.
«Служение священника в Русской православной церкви сродни военному. Епископа Луку поставили в известность и он этот указ принял. У меня был выбор — остаться здесь или уехать — но все понимали: владыке мы нужнее на запорожской земле», — рассказал отец Паисий Сибкраю.

По прибытии в Бердянск священников встретили радушно, а светская администрация выказала готовность помочь всем необходимым. Однако в первые же дни сибиряки попалии под ракетные обстрелы. Никто из них не пострадал, но звуковой фон весьма поразил и напугал. «Я стал лучше понимать живущих здесь людей», — отметил иеродиакон.

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В задачу священников входит, в том числе, духовное окормление бойцов СВО. Отношение к ним сугубо разное, но отец Паисий ко всем относится по-доброму.

«В окопах атеистов нет. Кто-то в Бога верит, а кто в приметы и талисманы, свою удачу. Конечно, не все из них воцерковленные, но они понимают, что батюшки несут в себе что-то особенное. Главное — знать, что жизнь по совести тебя спасет», — заявил отец Паисий.
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#Спецоперация#Православие#Искитим#Священник#Зона СВО#Александр Ляхов
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