«Священники похожи на военных»: новосибирский батюшка рассказал о бердянской пастве

По прибытии в Бердянск священников встретили радушно, а светская администрация выказала готовность помочь всем необходимым. Однако в первые же дни сибиряки попалии под ракетные обстрелы. Никто из них не пострадал, но звуковой фон весьма поразил и напугал. «Я стал лучше понимать живущих здесь людей», — отметил иеродиакон.