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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Уехал с гуманитарным грузом: священник из Новосибирска погиб в СВО

7 февраля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Похоронили священника в Ивановской области

Священник из Новосибирска погиб в зоне СВО

Стало известно о гибели священнослужителя на территории проведения спецоперации Дениса Волина (иеромонах Дамаскин), о чем сообщили в администрации Шуйского муниципального района.

В городе Шуя Ивановской области простились с погибшим на СВО 48-летним иеромонахом Денисом Волиным. В ноябре 2022 года он отправился с гуманитарным грузом на Украину.

— Руководитель отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством, насельник Николо-Шартомского монастыря иеромонах Дамаскин (Волин) в ноябре 2022 года отправился с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции и там остался для духовного окормления казаков, принимающих участие в боевых действиях, — сказано в сообщении администрации.

Погиб иеромонах Дамаскин 23 января, похоронили погибшего 4 февраля. Известно, что он родился в Риге в 1974 году, а в четыре года его семья переехала в Новосибирск.

Монашеские послушания он проходил в мужском монастыре в селе Козиха под Новосибирском. Отец Дамаскин являлся руководителем епархиального поискового отряда «Православная дружина в честь благоверного князя Александра Невского».

24-летнего погибшего на СВО Николая Селиверстова похоронили под Новосибирском
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#Участник СВО#Погиб#Священник#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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