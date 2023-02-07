Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В городе Шуя Ивановской области простились с погибшим на СВО 48-летним иеромонахом Денисом Волиным. В ноябре 2022 года он отправился с гуманитарным грузом на Украину.
— Руководитель отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством, насельник Николо-Шартомского монастыря иеромонах Дамаскин (Волин) в ноябре 2022 года отправился с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции и там остался для духовного окормления казаков, принимающих участие в боевых действиях, — сказано в сообщении администрации.
Погиб иеромонах Дамаскин 23 января, похоронили погибшего 4 февраля. Известно, что он родился в Риге в 1974 году, а в четыре года его семья переехала в Новосибирск.
Монашеские послушания он проходил в мужском монастыре в селе Козиха под Новосибирском. Отец Дамаскин являлся руководителем епархиального поискового отряда «Православная дружина в честь благоверного князя Александра Невского».