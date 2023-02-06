24-летнего погибшего на СВО Николая Селиверстова похоронили под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В зону проведения спецоперации молодой человек отправился в декабре прошлого года. В начале января стало известно о гибели бойца. Николаю Селиверстову было 24 года.
Сибиряка похоронили в воскресенье, 5 февраля в Новосибирской области. Прощание было в родном селе – Каменка со всеми воинскими почестями.
Из соцсетей стало известно, что Николай хотел жениться на девушке после возвращения домой. Детей у молодого человека не было.
Напомним, что ранее в Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Юрием Касимовым. Прощание с сибиряком прошло на днях в селе Верх-Чик.