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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

24-летнего погибшего на СВО Николая Селиверстова похоронили под Новосибирском

6 февраля 2023, 09:14
Фото: 1MI
Мужчину похоронили в родном селе
В Новосибирском районе простились с погибшим на СВО военнослужащим Николаем Селиверстовым, информацию подтвердили в местной администрации.

В зону проведения спецоперации молодой человек отправился в декабре прошлого года. В начале января стало известно о гибели бойца. Николаю Селиверстову было 24 года.

Сибиряка похоронили в воскресенье, 5 февраля в Новосибирской области. Прощание было в родном селе – Каменка со всеми воинскими почестями.

Из соцсетей стало известно, что Николай хотел жениться на девушке после возвращения домой. Детей у молодого человека не было.

В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военного Юрия Касимова
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Напомним, что ранее в Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Юрием Касимовым. Прощание с сибиряком прошло на днях в селе Верх-Чик. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область
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