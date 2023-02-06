В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военного Юрия Касимова

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
По данным администрации Ордынского района, в зоне проведения специальной военной операции погиб земляк Юрий Касимов. Он родился в 1976 году.
О гибели сибиряка стало известно 10 января 2023 года. Известно, что он погиб под городом Артемовском.
Прощание с жителем Новосибирской области прошло на днях в селе Верх-Чик. Глава Ордынского района Олег Орел выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего.
Напомним, что ранее в Северном районе простились с погибшим на СВО Андреем Зениным. Он получил смертельное ранение.