В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военного Юрия Касимова

В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Юрием Касимовым, о чем сообщили в администрации Ордынского района.

По данным администрации Ордынского района, в зоне проведения специальной военной операции погиб земляк Юрий Касимов. Он родился в 1976 году. О гибели сибиряка стало известно 10 января 2023 года. Известно, что он погиб под городом Артемовском. Прощание с жителем Новосибирской области прошло на днях в селе Верх-Чик. Глава Ордынского района Олег Орел выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего. Военный из Новосибирской области Андрей Зенин погиб в ходе СВО Узнать подробнее Напомним, что ранее в Северном районе простились с погибшим на СВО Андреем Зениным. Он получил смертельное ранение.