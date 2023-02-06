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В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военного Юрия Касимова

6 февраля 2023, 02:19
Фото: 1MI
Мужчину похоронили в селе Верх-Чик
В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Юрием Касимовым, о чем сообщили в администрации Ордынского района.

По данным администрации Ордынского района, в зоне проведения специальной военной операции погиб земляк Юрий Касимов. Он родился в 1976 году.

О гибели сибиряка стало известно 10 января 2023 года. Известно, что он погиб под городом Артемовском.

Прощание с жителем Новосибирской области прошло на днях в селе Верх-Чик. Глава Ордынского района Олег Орел выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Военный из Новосибирской области Андрей Зенин погиб в ходе СВО
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Напомним, что ранее в Северном районе простились с погибшим на СВО Андреем Зениным. Он получил смертельное ранение. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирская область
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