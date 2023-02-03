Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Как сообщили в администрации Северного района, Андрей Зенин отправился на службу осенью. Он получил смертельное ранение при выполнении воинского долга.
Погиб 32-летний сибиряк 24 января 2023 года. Других подробностей в официальном некрологе не озвучили.
− Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Зенину Андрею Владимировичу, − сообщили в ВК-группе администрации.
Церемония прощания состоится 4 февраля с 11 до 13 часов. Ее проведут в местном Культурно-досуговом центре.
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