atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Военный из Новосибирской области Андрей Зенин погиб в ходе СВО

3 февраля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Мужчина погиб 24 января
В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Новосибирской области Андрей Зенин.

Как сообщили в администрации Северного района, Андрей Зенин отправился на службу осенью. Он получил смертельное ранение при выполнении воинского долга.

Погиб 32-летний сибиряк 24 января 2023 года. Других подробностей в официальном некрологе не озвучили.

− Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Зенину Андрею Владимировичу, − сообщили в ВК-группе администрации.

Церемония прощания состоится 4 февраля с 11 до 13 часов. Ее проведут в местном Культурно-досуговом центре.

Судимый за наркотики боец ЧВК «Вагнер» погиб на СВО – он родом из Чулыма
Узнать подробнее

Читайте также о том, что на СВО ранее погиб военный из ЧВК «Вагнер» Максим Приголовкин. Его похоронят 14 февраля. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Происшествия#Новосибирская область
Подпишитесь
Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Вчера, 03:42
Следующий? На непотопляемого Виктора Губера завели уголовное дело
Сегодня, 10:19
В Новосибирске опубликовали точный прогноз погоды на февраль в 2023 году
Сегодня, 03:30
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Вчера, 05:23
Общественные обсуждения возможности застройки "Универсама" начались в Новосибирске
Сегодня, 04:00
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 03:00