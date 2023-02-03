Судимый за наркотики боец ЧВК «Вагнер» погиб на СВО – он родом из Чулыма

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Похороны пройдут 14 Февраля на малой родине бойца на улице Чулымской. Он погиб 11 января 2023 года во время выполнения боевой задачи.
Известно, что Максим ранее был осужден по статье о покушении на продажу наркотиков. О том, как он попал в ряды ЧВК «Вагнер» не сообщается. Но уехал на спецоперацию сибиряк добровольно в ноябре.
При этом ранее один из бывших заключенных из Новосибирска рассказывал, с какими статьями не берут в «Вагнер». С его слов, вступить в ЧВК практически нереально людям, осужденным за наркотики.