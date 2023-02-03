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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Судимый за наркотики боец ЧВК «Вагнер» погиб на СВО – он родом из Чулыма

3 февраля 2023, 08:27
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирска погиб на СВО

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погиб на СВО

Новосибирцы простятся с военным из ЧВК «Вагнер» Максимом Приголовкиным, погибшим на СВО. Об этом сообщает администрация Чулымского района.

Похороны пройдут 14 Февраля на малой родине бойца на улице Чулымской. Он погиб 11 января 2023 года во время выполнения боевой задачи.

Известно, что Максим ранее был осужден по статье о покушении на продажу наркотиков. О том, как он попал в ряды ЧВК «Вагнер» не сообщается. Но уехал на спецоперацию сибиряк добровольно в ноябре.

При этом ранее один из бывших заключенных из Новосибирска рассказывал, с какими статьями не берут в «Вагнер». С его слов, вступить в ЧВК практически нереально людям, осужденным за наркотики.


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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Наркотики#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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