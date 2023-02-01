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Published Сегодня, 11:13

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Updated Сегодня, 12:16

Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО

1 февраля 2023, 11:13
Фото: 1MI
Фотографии погибших новосибирцев опубликованы в НСО
Издание “МК в Новосибирске” опубликовало приборку фотографий военнослужащих, погибших в первый месяц 2023 года в зоне проведения СВО.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля прошлого года. В конце сентября того же года была объявлена частичная мобилизация.

За время проведения СВО в зоне боевых действия находились новосибирцы и жители НСО. К сожалению, не всем им суждено было вернуться домой живыми.

Журналисты издания “МК в Новосибирске” собрали фотографий сибиряков, погибших в январе 2023 года.

Ранее Atas.info сообщал о жене мобилизованного жителя Новосибирска, которая не может участвовать в судебном процессе за право наследства.

Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.
Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.
Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.
Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.
Новосибирцы, погибшие в ходе СВО.
Фото: Администрация Красноозёрского района
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#Общество#Спецоперация#СВО#Фото#Погиб
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