Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля прошлого года. В конце сентября того же года была объявлена частичная мобилизация.
За время проведения СВО в зоне боевых действия находились новосибирцы и жители НСО. К сожалению, не всем им суждено было вернуться домой живыми.
Журналисты издания “МК в Новосибирске” собрали фотографий сибиряков, погибших в январе 2023 года.
Ранее Atas.info сообщал о жене мобилизованного жителя Новосибирска, которая не может участвовать в судебном процессе за право наследства.