Решение об оформлении наследства суд может принять за несколько заседаний, для этого необходима доверенность. Получить же от мужа письменное разрешение на рассмотрение дела в его отсутствие супруга не может – с мужчиной нет связи. Для поиска выхода из этой ситуации сибирячке пришлось нанять адвоката, пишет Сиб.ФМ.