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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Супруга мобилизованного в зону СВО новосибирца не может оформить наследство

1 февраля 2023, 09:58
Фото: 1MI
У женщины нет доверенности от мужа

Жене мобилизованного жителя Новосибирска отказывают в оформлении наследства

Жена мобилизованного жителя Новосибирска не может участвовать в судебном процессе за право наследства. И получить на это доверенность мужа невозможно, поскольку с ним нет связи

Жительница Новосибирска не может оформить наследство после того, как ее муж был призван в армию в рамках частичной мобилизации. Как рассказала супруга мобилизованного, около года назад умерла ее свекровь, но сразу заняться оформлением права наследования земельного участка пара не смогла.

Затем начались судебные процессы, но мужа призвали. Судебная корреспонденция приходит заказными письмами в отделение "Почты России", однако женщине их не выдают, поскольку адресованы они ее мужу. А тот, отправляясь в зону спецоперации, не успел оформить доверенность.

Решение об оформлении наследства суд может принять за несколько заседаний, для этого необходима доверенность. Получить же от мужа письменное разрешение на рассмотрение дела в его отсутствие супруга не может – с мужчиной нет связи. Для поиска выхода из этой ситуации сибирячке пришлось нанять адвоката, пишет Сиб.ФМ.

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#Участник СВО#Суд#Наследство#Общество#Новосибирск
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