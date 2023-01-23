Мобилизованные из Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне в Шилово

Бойцов обучали боевым навыкам, а также человеческим качествам. По словам зама командира артполка, солдаты учились понимать друг друга, поддерживать и защищать. На полигоне в Шилово проходили учения не только новосибирцы, но и мобилизованные из других городов. Сослуживцы стали единой командой.