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Posted Сегодня, 02:26

Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Мобилизованные из Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне в Шилово

Сегодня, 02:26
Фото: atas.info
Солдаты обучались боевым навыкам
Несколько месяцев мобилизованные из Новосибирска проходили боевое слаживание на полигоне в Шилово. Стало известно, чем именно занимались военные.

Бойцов обучали боевым навыкам, а также человеческим качествам. По словам зама командира артполка, солдаты учились понимать друг друга, поддерживать и защищать. На полигоне в Шилово проходили учения не только новосибирцы, но и мобилизованные из других городов. Сослуживцы стали единой командой.

Как рассказал «Бердским новостям» командир батареи реактивных систем залпового огня «Град» Георгий, он родом из Коченевского района и юрист по образованию. Звание старшего лейтенанта сибиряк получил после частичной мобилизации. На полигоне он отрабатывал стрельбу, вместе с другими сослуживцами.

Также Георгий поделился, что все мобилизованные имеют много планов на жизнь, их ждут дома, а после выполнения всех боевых задач, солдаты обязательно вернутся к родным.

Новая партия мобилизованных отправилась на СВО из Новосибирской области
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Напомним, что эшелоны с мобилизованными уже отправляются после учений в зону СВО. Следом за ними выдвинулась техника: Урал-4320, дизель-генераторы.

#Эмилия Губарева#СВО#Новосибирск
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