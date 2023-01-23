Мобилизованные из Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне в Шилово

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Бойцов обучали боевым навыкам, а также человеческим качествам. По словам зама командира артполка, солдаты учились понимать друг друга, поддерживать и защищать. На полигоне в Шилово проходили учения не только новосибирцы, но и мобилизованные из других городов. Сослуживцы стали единой командой.
Как рассказал «Бердским новостям» командир батареи реактивных систем залпового огня «Град» Георгий, он родом из Коченевского района и юрист по образованию. Звание старшего лейтенанта сибиряк получил после частичной мобилизации. На полигоне он отрабатывал стрельбу, вместе с другими сослуживцами.
Также Георгий поделился, что все мобилизованные имеют много планов на жизнь, их ждут дома, а после выполнения всех боевых задач, солдаты обязательно вернутся к родным.
Напомним, что эшелоны с мобилизованными уже отправляются после учений в зону СВО. Следом за ними выдвинулась техника: Урал-4320, дизель-генераторы.