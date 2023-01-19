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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Новая партия мобилизованных отправилась на СВО из Новосибирской области

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Очередная команда новосибирских мобилизованных уехала в зону СВО
Очередная команда новосибирских мобилизованных уехала в зону СВО. Эшелон отправился в путь ночью 18 января с железнодорожного вокзала в Барабинске.

Солдаты до отъезда на спецоперацию несколько месяцев проходили военную подготовку на полигоне в Шилово. А сейчас пришла пора продемонстрировать полученные навыки на поле боя.

Призванных по частичной мобилизации на Донбасс новосибирцев отправили в зону СВО поездом. Следом за ними выдвинулась техника: Урал-4320, дизель-генераторы.

Мужчин провожали их друзья и семьи. Они принесли еду, медикаменты и одежду. Также военных снабдили напитками и квашенной капустой в дорогу, пишет издание «Восемь плюс один».

Напомним, 17 января в Новосибирскую область вернулась часть мобилизованных. У них отпуск.

Опубликованы фотографии погибших на СВО военных из Новосибирской области
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#Спецоперация#Армия#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Мобилизованные
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