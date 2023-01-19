Новая партия мобилизованных отправилась на СВО из Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Солдаты до отъезда на спецоперацию несколько месяцев проходили военную подготовку на полигоне в Шилово. А сейчас пришла пора продемонстрировать полученные навыки на поле боя.
Призванных по частичной мобилизации на Донбасс новосибирцев отправили в зону СВО поездом. Следом за ними выдвинулась техника: Урал-4320, дизель-генераторы.
Мужчин провожали их друзья и семьи. Они принесли еду, медикаменты и одежду. Также военных снабдили напитками и квашенной капустой в дорогу, пишет издание «Восемь плюс один».
Напомним, 17 января в Новосибирскую область вернулась часть мобилизованных. У них отпуск.