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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Опубликованы фотографии погибших на СВО военных из Новосибирской области

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI
Стали известны имена солдат из Новосибирской области, которые погибли в зоне СВО
Стали известны имена солдат из Новосибирской области, которые погибли в зоне СВО. Опубликованы фотографии наших героев.

Специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР от украинских нацистов началась 24 февраля 2022 года. Из столицы Сибири служить на эти территории отправились десятки мужчин.

Среди военных - мобилизованные и добровольцы. Некоторые из них уже вернулись домой, другие до сих пор находятся в зоне боевых действий. А часть бойцов погибли при исполнении воинского долга.

Узнать точное число погибших сибиряков на Донбассе сейчас практически невозможно. Можно только вспомнить тех, чьи имена называли в последнее время - подборка "МК в Новосибирске".

22-летний Дмитрием Глущенко22-летний Дмитрием Глущенко
Шамиль Каримов, Барабинский район 37-летШамиль Каримов, Барабинский район 37-лет
Александр Дулин, 29 летАлександр Дулин, 29 лет
Дмитрий Крюков ,26 летДмитрий Крюков ,26 лет
Денис ЦеценкоДенис Цеценко
22-летний Дмитрием Глущенко
Фото: "Новосибирск скорбит", ВК
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Военные#Погиб
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