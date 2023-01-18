Опубликованы фотографии погибших на СВО военных из Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР от украинских нацистов началась 24 февраля 2022 года. Из столицы Сибири служить на эти территории отправились десятки мужчин.
Среди военных - мобилизованные и добровольцы. Некоторые из них уже вернулись домой, другие до сих пор находятся в зоне боевых действий. А часть бойцов погибли при исполнении воинского долга.
Узнать точное число погибших сибиряков на Донбассе сейчас практически невозможно. Можно только вспомнить тех, чьи имена называли в последнее время - подборка "МК в Новосибирске".