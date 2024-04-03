В Новосибирске четвертый день действует стихийный мемориал неонацисту «Тесаку»

В Новосибирске неизвестные поклонники экстремиста Максима «Тесака» Марцинкевича организовали стихийный мемориал в Нарымском сквере. При жизни их кумир разделял неонацистские взгляды и неоднократно сидел в тюрьме.