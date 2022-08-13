atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Новосибирска пойдет под суд за реабилитацию нацизма

13 августа 03:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирец отрицал выводы Международного военного трибунала
Закончено расследование уголовного дела в отношении новосибирца, которого обвиняют в реабилитации нацизма за запись в социальной сети

Региональное управление Следственного комитета по Новосибирской области закончило расследование в отношении 41-летнего жителя Ленинского района областного центра, обвиняемого по статье 354.1 УК России "Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

СК возбудил уголовное дело на жителя Новосибирска за реабилитацию нацизма
Узнать подробнее

Как говорится в сообщении ведомства, мужчина в апреле 2022 году написал в соцсети пост и оставил комментарий, в котором подвергал сомнению выводы Международного военного трибунала. По версии следствия, он понимал, что эти публикации реабилитируют нацизм.

В ближайшее время дело будет передано в суд, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Материалы по теме
Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армииВ Новосибирске оштрафовали женщину в маске для сна за дискредитацию ВС РФ Новосибирца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ – он шел с бело-сине-белым флагом
#Новости#Нацизм#Новосибирск#Суд#ВОВ##1#Криминал
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52