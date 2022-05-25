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Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

25 мая 10:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Суд в Новосибирске признал местного жителя виновным в дискредитации действий вооруженных сил России. По мнению судьи, об этом свидетельствовали надписи на плакате, с которым нарушитель вышел на одиночный пикет

Заельцовский районный суд Новосибирска признал молодого жителя города виновным по административной статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Нарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение принято в его отсутствие – несмотря на то, что молодой человек был надлежащим образом извещен, на судебное заседание он не явился.

Как пояснили в суде, 24 апреля новосибирец провел одиночный пикет на площади Ленина. В руках он держал лист бумаги, надпись на котором, по мнению Фемиды, шла в разрез с административным кодексом. Что именно было написано на бумаге, в суде не уточнили. Однако представители правосудия подчеркнули, что уголовного состава в действиях новосибирце нет.

Ранее суды признали виновными по аналогичной статье административного кодекса трех жителей Новосибирска. Им назначены штрафы в размере от 30 до 45 тысяч рублей.

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