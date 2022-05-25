Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Как пояснили в суде, 24 апреля новосибирец провел одиночный пикет на площади Ленина. В руках он держал лист бумаги, надпись на котором, по мнению Фемиды, шла в разрез с административным кодексом. Что именно было написано на бумаге, в суде не уточнили. Однако представители правосудия подчеркнули, что уголовного состава в действиях новосибирце нет.