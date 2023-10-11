Стало известно количество украинских боевиков в новосибирских колониях

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Новосибирской области особо опасные заключенные содержатся в ИК-13 на территории Убинского района. Однако украинских боевиков туда на данный момент не этапировали.
«Сообщаем, что на территории Новосибирской области не отбывают наказание граждане Украины, осужденные по указанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации», — рассказали VN.ru в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
Напомним, что участников неонацистских и террористических организаций осуждают за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях, противоречащих интересам РФ (ст.208 УК РФ) и применение запрещенных средств и методов войны (ст. 35 УК РФ).