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Updated Сегодня, 09:58

В новосибирских колониях нет боевиков с Украины

Стало известно количество украинских боевиков в новосибирских колониях

11 октября 2023, 09:56
Фото: 1MI
В новосибирских колониях нет боевиков с Украины
Участники неонацистских организаций Украины зачастую этапируются в колонии, находящиеся на территории Российской Федерации. Их приговаривают к серьезным срокам заключения.

В Новосибирской области особо опасные заключенные содержатся в ИК-13 на территории Убинского района. Однако украинских боевиков туда на данный момент не этапировали.

«Сообщаем, что на территории Новосибирской области не отбывают наказание граждане Украины, осужденные по указанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации», — рассказали VN.ru в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

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Напомним, что участников неонацистских и террористических организаций осуждают за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях, противоречащих интересам РФ (ст.208 УК РФ) и применение запрещенных средств и методов войны (ст. 35 УК РФ).

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#Новосибирск#Нацизм#Колония#Тюрьма#Терроризм#Александр Ляхов#ГУ ФСИН#Террористы
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