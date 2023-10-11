Стало известно количество украинских боевиков в новосибирских колониях

Напомним, что участников неонацистских и террористических организаций осуждают за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях, противоречащих интересам РФ (ст.208 УК РФ) и применение запрещенных средств и методов войны (ст. 35 УК РФ).