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Новосибирские заключенные шьют плащи-невидимки для бойцов СВО

Зеки в новосибирской тюрьме шьют плащи-невидимки для бойцов СВО

18 сентября 2023, 02:13
Фото: 54.fsin.gov.ru

Новосибирские заключенные шьют плащи-невидимки для бойцов СВО

В Новосибирске заключенные начали шить плащи-невидимки для бойцов СВО, которые сохраняют тепло, скрывают от тепловизоров и предохраняют от ненастной погоды.

В исправительной колонии №2 в Новосибирске осужденные занялись пошивом специальных накидок для бойцов СВО. Эти накидки имеют особую технологию пошива и изготавливаются из специальных материалов, чтобы обеспечить участникам спецоперации защиту от тепловизоров и плохой погоды.

Фото: 54.fsin.gov.ru

Заказы на пошив таких накидок поступают от различных силовых структур. Участники производства очень ответственно подходят к своей работе и делают все возможное, чтобы качественно выполнить свои обязанности. В результате тысячи накидок были пошиты и отправлены по назначению.

Участники СВО выражают благодарность заключенным за их помощь и поддержку в боевых задачах. Они признают важность и ценность вклада заключенных в общее дело Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по НСО.

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