Зеки в новосибирской тюрьме шьют плащи-невидимки для бойцов СВО

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
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Updated Сегодня, 02:16
В исправительной колонии №2 в Новосибирске осужденные занялись пошивом специальных накидок для бойцов СВО. Эти накидки имеют особую технологию пошива и изготавливаются из специальных материалов, чтобы обеспечить участникам спецоперации защиту от тепловизоров и плохой погоды.
Заказы на пошив таких накидок поступают от различных силовых структур. Участники производства очень ответственно подходят к своей работе и делают все возможное, чтобы качественно выполнить свои обязанности. В результате тысячи накидок были пошиты и отправлены по назначению.
Участники СВО выражают благодарность заключенным за их помощь и поддержку в боевых задачах. Они признают важность и ценность вклада заключенных в общее дело Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по НСО.