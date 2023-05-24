В Новосибирске зеку дали шесть лет за пропаганду АУЕ*

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
«Находясь в исправительной колонии, мужчина стал активным участником экстремистского движения АУЕ*. Изучив С 2020 по 2021 годы все правила и нормы запрещенного движения, он стал пропагандировать его среди остальных осужденных за различные преступления», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.
При этом мужчина прекрасно знал об экстремистском характере АУЕ*, но разъяснял сокамерникам, что для него не имеют значение моральные нормы, а главными жизненными принципами являются воровской закон и ненависть к представителям правоохранительных органов.
В итоге буйный арестант так и не признал свою вину в суде. Согласно решению суда, заключенный проведет за решеткой шесть лет, а также будет ограничен в свободе на полтора года. Кроме того, мужчине запрещено управлять автомобилем.
*признано экстремистской организацией на территории РФ.