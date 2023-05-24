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В Новосибирске зеку дали шесть лет за пропаганду АУЕ*

24 мая 2023, 06:14
Фото: 1MI
Буйный арестант получил шесть лет

В Новосибирске заключенному дали срок за пропаганду экстремистских идей в тюрьме

В Новосибирске вынесли приговор мужчине за участие и вербовку в экстремистской организации. Деятельность велась в течение нескольких лет.
«Находясь в исправительной колонии, мужчина стал активным участником экстремистского движения АУЕ*. Изучив С 2020 по 2021 годы все правила и нормы запрещенного движения, он стал пропагандировать его среди остальных осужденных за различные преступления», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.

При этом мужчина прекрасно знал об экстремистском характере АУЕ*, но разъяснял сокамерникам, что для него не имеют значение моральные нормы, а главными жизненными принципами являются воровской закон и ненависть к представителям правоохранительных органов.

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В итоге буйный арестант так и не признал свою вину в суде. Согласно решению суда, заключенный проведет за решеткой шесть лет, а также будет ограничен в свободе на полтора года. Кроме того, мужчине запрещено управлять автомобилем.

*признано экстремистской организацией на территории РФ.

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