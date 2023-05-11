Подростка отправили в СИЗО в Искитиме — он мог зарубить колуном сводную сестру

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Как сообщает пресс-служба Судебного департамента региона, подросток проведет под стражей два месяца. Показания по делу он дал пока частично.
«Он, вероятно, пробудет под арестом до конца июня», - сообщили представители ведомства.
Напомним, трагическое ЧП произошло 10 мая в Искитиме под Новосибирском. Нашли зарубленной колуном девушку из многодетной семьи. Первым подозреваемым у следствия стал ее сводный брат.
Стало известно, что с ним она поссорилась накануне. Причиной могла быть ревность.