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Подростка отправили в СИЗО в Искитиме — он мог зарубить колуном сводную сестру

11 мая 2023, 05:51
Фото: 1MI
В СИЗО отправили 17-летнего парня в Искитиме

Под Новосибирском арестовали зарубившего колуном сестру 17-летнего парня

Искитимский районный суд Новосибирской области 11 мая заключил в СИЗО 17-летнего парня. Его подозревают в убийстве сводной сестры-ровесницы.

Как сообщает пресс-служба Судебного департамента региона, подросток проведет под стражей два месяца. Показания по делу он дал пока частично.

«Он, вероятно, пробудет под арестом до конца июня», - сообщили представители ведомства.

Напомним, трагическое ЧП произошло 10 мая в Искитиме под Новосибирском. Нашли зарубленной колуном девушку из многодетной семьи. Первым подозреваемым у следствия стал ее сводный брат.

Стало известно, что с ним она поссорилась накануне. Причиной могла быть ревность.

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#Криминал#Убийство#Сизо#Алина Шефер
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