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Под Новосибирском юноша зарубил девушку колуном в День Победы

10 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI
Подросток зарубил девушку топором

Под Новосибирском парень зарубил девушку колуном в День Победы

В Искитимском районе задержали подростка. Он обвиняется в убийстве знакомой девушки.
«Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение 17-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 9 мая утром парень воспылал лютой ненавистью к девушке и начал бить ее колуном. Семнадцатилетняя сибирячка от ударов скончалась на месте. Причины неприязни предстоит выыяснить следователям.

На данный момент подросток задержан. Следователями произведен осмотр места происшествия и изъят топор, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Следственный комитет#9 мая#Убийство#Подростки#Подросток
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