Под Новосибирском юноша зарубил девушку колуном в День Победы

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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«Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение 17-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 9 мая утром парень воспылал лютой ненавистью к девушке и начал бить ее колуном. Семнадцатилетняя сибирячка от ударов скончалась на месте. Причины неприязни предстоит выыяснить следователям.
На данный момент подросток задержан. Следователями произведен осмотр места происшествия и изъят топор, назначены судебно-медицинские экспертизы.