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Убитая братом в Искитиме 17-летняя девушка училась на сурдопереводчика

11 мая 2023, 01:46
Фото: 1MI
Девушка скончалась от ударов

В Новосибирской области убитая братом 17-летняя девушка училась на сурдопереводчика

В Искитимском районе была жестоко убита молодая девушка – предположительно, ее брат нанес сибирячке несколько ударов колуном, от которых она скончалась, передают в СК РФ по НСО.

17-летняя студентка из Новосибирска, которая училась на сурдопереводчика (владение жестовым языком), была жестоко убита в доме ее семьи в Искитимском районе.

Девушка часто посещала свой дом в выходные, но в этот раз ее поджидала трагическая участь. По предварительным данным следствия, ее родной брат напал на нее с колуном и нанес ей смертельные раны. Знакомые убитой предполагают, что брат заревновал ее к отцу, пишет НГС.

Студентку описывали как многообещающую и энергичную. Она училась неплохо и даже могла пропустить первый урок, но все равно легко догоняла материал. Хотя она закончила коррекционную школу, что подразумевает наличие определенных проблем, у нее не было явных признаков таких нарушений. Ее преподаватели говорят, что она имела неплохие задатки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 17-летнего подозреваемого и планирует заключить его под стражу. Друзья и близкие убитой девушки остаются в шоке от этой трагедии.

Напомним, что в семье погибшей было 35 детей - родных, сводных и усыновленных. Семью описывают с положительной стороны. 

В убийстве 17-летней девушки в Искитиме подозревается ее брат: в семье 35 детей
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#Эмилия Губарева#Дети#Подростки#Студенты#Убийство#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Искитим#Новосибирская область
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