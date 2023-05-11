Убитая братом в Искитиме 17-летняя девушка училась на сурдопереводчика

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Published Сегодня, 01:46
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17-летняя студентка из Новосибирска, которая училась на сурдопереводчика (владение жестовым языком), была жестоко убита в доме ее семьи в Искитимском районе.
Девушка часто посещала свой дом в выходные, но в этот раз ее поджидала трагическая участь. По предварительным данным следствия, ее родной брат напал на нее с колуном и нанес ей смертельные раны. Знакомые убитой предполагают, что брат заревновал ее к отцу, пишет НГС.
Студентку описывали как многообещающую и энергичную. Она училась неплохо и даже могла пропустить первый урок, но все равно легко догоняла материал. Хотя она закончила коррекционную школу, что подразумевает наличие определенных проблем, у нее не было явных признаков таких нарушений. Ее преподаватели говорят, что она имела неплохие задатки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против 17-летнего подозреваемого и планирует заключить его под стражу. Друзья и близкие убитой девушки остаются в шоке от этой трагедии.
Напомним, что в семье погибшей было 35 детей - родных, сводных и усыновленных. Семью описывают с положительной стороны.