Убитая братом в Искитиме 17-летняя девушка училась на сурдопереводчика

Студентку описывали как многообещающую и энергичную. Она училась неплохо и даже могла пропустить первый урок, но все равно легко догоняла материал. Хотя она закончила коррекционную школу, что подразумевает наличие определенных проблем, у нее не было явных признаков таких нарушений. Ее преподаватели говорят, что она имела неплохие задатки.