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В убийстве 17-летней девушки в Искитиме подозревается ее брат: в семье 35 детей

10 мая 2023, 10:05
Фото: 1MI
17-летний подросток задержан по подозрению в убийстве колуном своей ровесницы
Стало известно, что в качестве подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Искитиме, задержан ее брат - они росли в большой семье, где есть родные, сводные и приемные дети.

О большой семье, в которой произошло убийство ngs.ru рассказала соседка задержанного подростка. Она сообщила, что в семье три взрослые дочери верующие, ходят в баптистскую церковь. Семью можно охарактеризовать, как благополучную, родители не пьют. 

По словам той же соседки, пожелавшей остаться анонимной, по подозрению в убийстве девушки задержан ее брат. В семье много детей. Мать семейства несколько лет назад умерла, отец женился снова на женщине с детьми, при этом, у него у самого тоже были дети. И еще они усыновили несколько детей, недавно взяли еще маленьких. По словам собеседницы, в этой семье было 35 детей.

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Убийство произошло в День Победы. О предполагаемых причинах преступления женщина ничего не смогла сказать, по ее словам, погибшая ни с кем не встречалась, и отношения в семье были нормальные. 

#Ольга Храмушкина#Дети#Убийство#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим
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