В убийстве 17-летней девушки в Искитиме подозревается ее брат: в семье 35 детей

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
О большой семье, в которой произошло убийство ngs.ru рассказала соседка задержанного подростка. Она сообщила, что в семье три взрослые дочери верующие, ходят в баптистскую церковь. Семью можно охарактеризовать, как благополучную, родители не пьют.
По словам той же соседки, пожелавшей остаться анонимной, по подозрению в убийстве девушки задержан ее брат. В семье много детей. Мать семейства несколько лет назад умерла, отец женился снова на женщине с детьми, при этом, у него у самого тоже были дети. И еще они усыновили несколько детей, недавно взяли еще маленьких. По словам собеседницы, в этой семье было 35 детей.
Убийство произошло в День Победы. О предполагаемых причинах преступления женщина ничего не смогла сказать, по ее словам, погибшая ни с кем не встречалась, и отношения в семье были нормальные.