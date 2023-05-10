В убийстве 17-летней девушки в Искитиме подозревается ее брат: в семье 35 детей

По словам той же соседки, пожелавшей остаться анонимной, по подозрению в убийстве девушки задержан ее брат. В семье много детей. Мать семейства несколько лет назад умерла, отец женился снова на женщине с детьми, при этом, у него у самого тоже были дети. И еще они усыновили несколько детей, недавно взяли еще маленьких. По словам собеседницы, в этой семье было 35 детей.