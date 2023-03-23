Новосибирскому тюремщику дали 1,6 года тюрьмы за взятки на карту

По данным следствия сотрудник следственного изолятора решил заработать на заключенных. Пользуясь суровыми условиями содержания подопечных, в 2021 году предприимчивый тюремщик передавал им мобильные телефоны, еду и наркотики. За это родственники и знакомые перечисляли мужчине деньги на карту. Действовала ли подобная схема и дальше, не сообщается.