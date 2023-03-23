Новосибирскому тюремщику дали 1,6 года тюрьмы за взятки на карту

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
«Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему 24-летнему сотруднику ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным следствия сотрудник следственного изолятора решил заработать на заключенных. Пользуясь суровыми условиями содержания подопечных, в 2021 году предприимчивый тюремщик передавал им мобильные телефоны, еду и наркотики. За это родственники и знакомые перечисляли мужчине деньги на карту. Действовала ли подобная схема и дальше, не сообщается.
В ходе следствия новосибирец признал вину и рассказал о шести эпизодах взяточничества и посредничество в приобретении наркотиков. Суд назначил ему год и шесть месяцев в колонии общего режима и лишил сержантского звания.
Напомним, что в Новосибирске ищут новых хозяев кошке Рыси. Ее хозяин угодил за решетку за жестокое убийство пожилой соседки.