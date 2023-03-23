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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Новосибирскому тюремщику дали 1,6 года тюрьмы за взятки на карту

23 марта 2023, 09:29
Фото: 1MI
Бывший сотрудник СИЗО сел за взятки
Бывший сотрудник СИЗО Новосибирска получил срок за взятки с родственников заключенных. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему 24-летнему сотруднику ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия сотрудник следственного изолятора решил заработать на заключенных.  Пользуясь суровыми условиями содержания подопечных, в 2021 году предприимчивый тюремщик передавал им мобильные телефоны, еду и наркотики. За это родственники и знакомые перечисляли мужчине деньги на карту.  Действовала ли подобная схема и дальше, не сообщается.

В ходе следствия новосибирец признал вину и рассказал о шести эпизодах взяточничества и посредничество в приобретении наркотиков. Суд назначил ему год и шесть месяцев в колонии общего режима и лишил сержантского звания.

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#Криминал#Новосибирск#Сизо#Тюрьма#Взяточничество#Взятки#Суд#Александр Ляхов
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