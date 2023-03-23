Кошка бывшего зека осталась без хозяина в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Как рассказали «Сибкрай» в приюте «Наследие Бастет», к ним привезли кошку по имени Рысь, которой всего 1,5 года. Животное стало бездомным, потому что ее владелец угодил за решетку – вновь.
Хозяину Рыси 69 лет, он привез ее из тюрьмы. На свободе мужчина продержался год и снова угодил за решетку за убийство 86-летней соседки в Советском районе. По данным следствия, он избил пенсионерку, задушил, а затем поджег ее квартиру.
Без хозяина осталась кошка и котенок. Животное мужчина стерилизовал. Когда новосибирец попал в СИЗО, то позвонил знакомой соцработнице, чтобы та кормила Рысь, но затем кошку забрали в приют. Теперь Рыси ищут нового хозяина.