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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Кошка бывшего зека осталась без хозяина в Новосибирске

23 марта 2023, 05:03
Фото: 1MI
Хозяин привез кошку из тюрьмы
Хозяин кошки угодил за решетку после убийства старушки – теперь Рысь ищет нового хозяина.

Как рассказали «Сибкрай» в приюте «Наследие Бастет», к ним привезли кошку по имени Рысь, которой всего 1,5 года. Животное стало бездомным, потому что ее владелец угодил за решетку – вновь.

Хозяину Рыси 69 лет, он привез ее из тюрьмы. На свободе мужчина продержался год и снова угодил за решетку за убийство 86-летней соседки в Советском районе. По данным следствия, он избил пенсионерку, задушил, а затем поджег ее квартиру.

Без хозяина осталась кошка и котенок. Животное мужчина стерилизовал. Когда новосибирец попал в СИЗО, то позвонил знакомой соцработнице, чтобы та кормила Рысь, но затем кошку забрали в приют. Теперь Рыси ищут нового хозяина.

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#Эмилия Губарева#Животные#Кошка#Общество#Город#Новосибирск
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