Кошка бывшего зека осталась без хозяина в Новосибирске

Хозяину Рыси 69 лет, он привез ее из тюрьмы. На свободе мужчина продержался год и снова угодил за решетку за убийство 86-летней соседки в Советском районе. По данным следствия, он избил пенсионерку, задушил, а затем поджег ее квартиру.