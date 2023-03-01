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Published Сегодня, 02:19

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Updated Сегодня, 02:21

Самые дорогие кошки в Новосибирске: сколько стоят ясновидящие питомцы в 2023 году

1 марта 2023, 02:19
Фото: Павел Мирошников
Дорогие кошки в Новосибирске - за сколько продают питомцев в Интернете

Стал известен самый дорогой кот в Новосибирске – за него просят 17 млн рублей

В Новосибирске на бесплатных сайтах можно найти сотни объявлений о продаже котов. Среди них, есть много необычных животных – с даром ясновидения. Найти определенно самого дорого кота довольно трудно, но уже есть рекорд – 17 млн рублей.

 

Зачастую, владельцы ставят завышенный ценник на котов из-за привлечения внимания. Кто-то просто желает хайпа, а кто-то делает это ради забавы. Среди объявлений, Atas.info нашел самых дорогих кошек в Новосибирске в 2023 году: есть даже с даром ясновидения.

 

Многомиллионное состояние за черного кота – целых 17 млн рублей просят за четвероногого

Фото: Павел Мирошников

Самую дорогую кошку продают в Новосибирске за 17 млн рублей. Это настоящий рекорд за последний год. Предыдущий был в 7 млн рублей. Правда, хозяин кошки немногословен. В объявлении владелец животного указал, что кот «Сибирский. Чисто черный. Без торга». Публикация висит всего неделю и набрала около сотни просмотров.

Кот-вегетарианец за 10 млн рублей

Фото: Авито

В Новосибирске продают шотландского вислоухого кота. Животное уже повидало жизнь – кошке целых 11 лет. Хозяин просит за питомца 10 млн рублей. Есть и альтернативный вариант – 10 тысяч рублей, чтобы просто посмотреть на кота. Владелец также написал, что кот является вегетарианцем.

Ясновидящий шотландец за бешеные деньги – 7 млн рублей

У кота – дар ясновидения. Его продают в Новосибирске за 7 млн рублей и это не шутка. Владелец называет животное «классным». А дар шотландца заключается в том, что он всегда в курсе, когда его хозяева вернутся домой. Со временем, навыки будут развиваться и дальше, говорит продавец.

Кот-обормот, жрет все подряд – хозяева мечтают от него избавиться за 1 млн рублей

Фото: Авито

В Барабинске Новосибирской области продается сибирская кошка. Животное весит 4 кг. Оно пушистое, шумное и обладает даром провидца. Хозяин называет кота «обормотом» и «унитазным ершиком» из-за пушистости. Продавец готов его отдать за 1 млн рублей.

Кошка, приносящая удачу в азартных играх – 555 тыс. рублей

В Новосибирске продают кошку британской породы. За нее просят всего-то 555 555 рублей. Четвероногая – несет удачу. После появления ее в семье владелец начал выигрывать в лотерею и в казино.  

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