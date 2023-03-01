У кота – дар ясновидения. Его продают в Новосибирске за 7 млн рублей и это не шутка. Владелец называет животное «классным». А дар шотландца заключается в том, что он всегда в курсе, когда его хозяева вернутся домой. Со временем, навыки будут развиваться и дальше, говорит продавец.