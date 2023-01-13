Питомца спасли на пожаре в октябре 2018 года. В тот день горела промышленная база в Новосибирске. Огонь охватил более 100 квадратов. Котенок почти не дышал, у него обгорели уши и хвост. Тогда животное вытащили из пожара спасатели.