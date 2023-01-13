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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Новосибирске умер знаменитый на всю страну кот Гидрант

Сегодня, 10:05
Фото: Первый канал, скриншот
Кот жил с пожарниками несколько лет
Кот по кличке Гидрант, которого спасли пожарные из сгоревшего склада, скончался в Новосибирске.

Питомца спасли на пожаре в октябре 2018 года. В тот день горела промышленная база в Новосибирске. Огонь охватил более 100 квадратов. Котенок почти не дышал, у него обгорели уши и хвост. Тогда животное вытащили из пожара спасатели.

Пожарники приютили кота у себя и дали ему кличку Гидрант. Он стал настоящим талисманов части и органично вливался в жизнь сотрудников.

Через полтора года после спасения кот стал участником телепередачи «Видели видео?» на Первом.

Однако стало известно, что Гидрант умер. Эту информацию подтвердили СМИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Как оказалось, в последнее время кот сильно болел. Он умер в декабре 2022 года.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные
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