Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Художница Анна Урюпина написала картину, символизирующую возвращение военнослужащего с зоны СВО домой – в Новосибирск. За считанные дни фотография картины разлетелась по социальным сетям.
На холсте изображен пятиэтажный дом на улице Олеко Дундича, 23/1. Рядом со зданием стоит мужчина, который только вернулся со спецоперации. Вдохновленным героем стал друг художницы – именно на его историю и ориентировалась девушка.
«Я приехал, мам. Ставь чайник», - так назвала свою картину художница.
Фотоизображение холста на подрамнике девушка опубликовала в своей ВК-группе. Там она постоянно выкладывает свои картины на продажу. За изображение Новосибирска автор работы попросила 5500 рублей. Неудивительно, что картину купили за полчаса.
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