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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Картина о возвращении участника СВО домой покорила новосибирцев

Сегодня, 09:10
Фото: https://vk.com/polojszvet
Картину купили за полчаса
Дом в Калининском районе Новосибирска изобразила художница. Эта картина заставляет по-настоящему задуматься: перед окнами стоит мужчина, только что вернувшийся со спецоперации.

Художница Анна Урюпина написала картину, символизирующую возвращение военнослужащего с зоны СВО домой – в Новосибирск. За считанные дни фотография картины разлетелась по социальным сетям.

На холсте изображен пятиэтажный дом на улице Олеко Дундича, 23/1. Рядом со зданием стоит мужчина, который только вернулся со спецоперации. Вдохновленным героем стал друг художницы – именно на его историю и ориентировалась девушка.

«Я приехал, мам. Ставь чайник», - так назвала свою картину художница.

Фотоизображение холста на подрамнике девушка опубликовала в своей ВК-группе. Там она постоянно выкладывает свои картины на продажу. За изображение Новосибирска автор работы попросила 5500 рублей. Неудивительно, что картину купили за полчаса.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#СВО
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