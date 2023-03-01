В Новосибирске явная дискриминация кошек - в городе можно насчитать около 40 баров и ресторанов dog-friendly, куда можно прийти с собакой. Но нет ни одного заведения cat-friendly. А идти с кошкой в собачий ресторан совсем не вариант! Зато в городе есть котокафе, но это совсем другая история - сюда не приходят со своими питомцами, здесь, наоборот, можно прийти пообщаться с кошками и присмотреть себе домой кота или кошку.