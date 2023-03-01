Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:40
Свежайший лосось из Шотландии, лобстеры, крупный крабы и черная икра — это не обед гурмана, предпочитающего средиземноморскую диету, а состав корма для кошек. Причем, самого дорогого корма British Banquet, 2 кг которого в пересчете на рубли будет стоить 22 500 рублей. Средняя домашняя кошка весом около 4 кг съест такое количество корма примерно за месяц, то есть, сумма ее месячного рациона превышает МРОТ в Новосибирской области.
Сейчас этот корм в Новосибирске не купить, но владельцы могут побаловать питомцев кормами human-grade — это значит, компоненты корма для кошек пригодны в пищу для человека. В составе такого корма марки «Grandorf» сплошная роскошь — креветки, краб, мидии, лосось, сибас, утка, причем используются только филейные рыбные и мясные части. Стоимость рациона на месяц, от которого будет счастлива любая домашняя кошка, по сравнению с самым дорогим кормом очень мала — всего 10 500 руб.
Чуть дешевле обойдется рацион марок «Royal Canin» или «Hill's», тут цена зависит от вида корма. Есть корма для стерилизованных кошек, для кошек, гуляющих на улице, при чувствительном пищеварении, а также при мочекаменной болезни, которой часто подвержены пушистые питомцы. В среднем, такой рацион на месяц обойдется около 4000-5000 рублей.
Но в день кошек кошку можно порадовать лакомствами и подарками. Например, многоэтажным домиком с высокими площадками, на которые кошки очень любят забираться. Стоимость домика варьируется от 5000 до 30 000 рублей. На сайте подержанных товаров можно найти вариант за 10 000-20 000 рублей.
Или роботизированным туалетом для кошек — с ночной подсветкой. Новый такой туалет-робот будет стоить 75 000 рублей. Но это подарок и для хозяев, потому что он сразу убирает за кошкой и в доме полностью отсутствует запах.
Груминг - или уход за шерстью необходим питомцу 3-4 раза в год минимум. Средняя стоимость по Новосибирску 700-2000 рублей за один раз. Для ухода за шерстью рекомендуются специальные щетки цена которых доходит до 1500 рублей, шампуни и кондиционеры для шерсти, стоимостью 600-2000 рублей в зависимости от бренда.
В Новосибирске явная дискриминация кошек - в городе можно насчитать около 40 баров и ресторанов dog-friendly, куда можно прийти с собакой. Но нет ни одного заведения cat-friendly. А идти с кошкой в собачий ресторан совсем не вариант! Зато в городе есть котокафе, но это совсем другая история - сюда не приходят со своими питомцами, здесь, наоборот, можно прийти пообщаться с кошками и присмотреть себе домой кота или кошку.
Ранее в фонде помощи животным "Варежка" сообщали, что новосибирские кошки заразились вирусом, который не дает им есть.