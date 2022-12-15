Новосибирские кошки заразились опасным вирусом: они не могут нормально поесть

По словам волонтеров организации, заразили уже несколько их подопечных. Вирус добрался даже до кошек, которые были привиты.
У хвостатых питомцев наблюдается рвота, потеря аппетита, слабость и диарея. Из-за плохого самочувствия некоторые уже давно ничего не ели.
«Постоянная рвота обезвоживает организм кошек. Им нужны капельницы и уход. Симптомы проявляются очень быстро, животные переносят вирус тяжело. Но пока нам неизвестно, что это за заболевание», - рассказали Atas.info волонтеры фонда.
Сейчас, с их слов, нескольким больным кошкам ставят ежедневно уколы. Других увезли в стационар.