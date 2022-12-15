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Новосибирские кошки заразились опасным вирусом: они не могут нормально поесть

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
Опасный вирус нашли у кошек в Новосибирске, из-за которого они не могут есть

В Новосибирске кошки заразились неизвестным опасным вирусом

Опасный вирус нашли у кошек в Новосибирске, из-за которого они не могут нормально питаться. Об этом сообщили в фонде помощи животным «Варежка».

По словам волонтеров организации, заразили уже несколько их подопечных. Вирус добрался даже до кошек, которые были привиты.

У хвостатых питомцев наблюдается рвота, потеря аппетита, слабость и диарея. Из-за плохого самочувствия некоторые уже давно ничего не ели.

«Постоянная рвота обезвоживает организм кошек. Им нужны капельницы и уход. Симптомы проявляются очень быстро, животные переносят вирус тяжело. Но пока нам неизвестно, что это за заболевание», - рассказали Atas.info волонтеры фонда.

Сейчас, с их слов, нескольким больным кошкам ставят ежедневно уколы. Других увезли в стационар.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вирус#Животные#Алина Шефер
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