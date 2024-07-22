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Зеки

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Июль
Зек зарезал свою престарелую мать в Новосибирской области и украл ее пенсию
В Новосибирской области вынесли приговор зеку, который жестоко расправился со своей пожилой матерью, подробности дали в СК и прокуратуре.
22 июля, 05:26
Сентябрь 2023
Зеки в новосибирской тюрьме шьют плащи-невидимки для бойцов СВО
В Новосибирске заключенные начали шить плащи-невидимки для бойцов СВО, которые сохраняют тепло, скрывают от тепловизоров и предохраняют от ненастной погоды.
18 сентября 2023, 02:13
Август 2023
Новосибирцы в чатах обсуждают новость о сбежавших зеках — правда или фейк?
Жители Новосибирска распространяют информацию о сбежавших заключенных из автозака, который попал в аварию возле дач в районе Бердска. Наше издание проверило эту информацию.
24 августа 2023, 09:38

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