Зек зарезал свою престарелую мать в Новосибирской области и украл ее пенсию

Все случилось зимой 2023 года в Тогучине. Не раз судимый 61-летний мужчина вновь вышел на свободу и не собирался налаживать свою жизнь. Он жил на пенсию матери, которой 88 лет. На работу он не устраивался, часто злоупотреблял алкоголем.