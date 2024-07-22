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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Женщина скончалась

Зек зарезал свою престарелую мать в Новосибирской области и украл ее пенсию

22 июля 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
Женщина скончалась
В Новосибирской области вынесли приговор зеку, который жестоко расправился со своей пожилой матерью, подробности дали в СК и прокуратуре.

Все случилось зимой 2023 года в Тогучине. Не раз судимый 61-летний мужчина вновь вышел на свободу и не собирался налаживать свою жизнь. Он жил на пенсию матери, которой 88 лет. На работу он не устраивался, часто злоупотреблял алкоголем.

В один вечер он снова выпил и поссорился с матерью. В ярости он схватился за нож и нанес ей множество ударов. Он полученных ранений женщина скончалась на месте.

На этом тогучинец не остановился. Он украл у родительницы банковскую карту, с которой после снял ее пенсию в размере 26 тысяч рублей. Убийца был задержан и арестован. Над ним прошел суд. Его приговорили к 14 годам колонии.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Кража#Нож#Тогучин#Зеки
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