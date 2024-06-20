Убившие 10-летнюю девочку под Новосибирском супруги оказались сектантами

10-летнюю девочку, погибшую в селе под Новосибирском, могли заморить голодом из-за своих духовных убеждений знакомые ее матери, которые присматривали за ребенком, пока женщина была в командировке. Такую версию выдвигают соседи, рассказывая, что семейная пара, на попечение которой оставили девочку, выглядели и вели себя, как сектанты, пишет КП-Новосибирск.