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Нож

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Июль
Иностранец скрывался 17 лет после убийства новосибирца
Спустя практически 20 лет был задержан убийца по неосторожности, подробности сообщили в новосибирском Следкоме.
31 июля, 04:30
Раскрыты подробности поножовщины цыган в новосибирской электричке
В Новосибирской области цыгане устроили поножовщину в электричке, подробности дали Восточном межрегиональном СУ СКР.
30 июля, 01:20
Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина
В электричке, следовавшей по Новосибирской области, цыгане напали на пассажира, Следком РФ просит возбудить дело, сообщают в центральном ведомстве.
29 июля, 01:46
Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке
В одной из электричек, следовавшей по Новосибирской области, произошли разборки цыганей, рассказали очевидцы.
28 июля, 03:31
Прораб украл полмиллиона у начальника ради отдыха в новосибирском аквапарке
24 июля, 04:07
Зек зарезал свою престарелую мать в Новосибирской области и украл ее пенсию
В Новосибирской области вынесли приговор зеку, который жестоко расправился со своей пожилой матерью, подробности дали в СК и прокуратуре.
22 июля, 05:26
Май
Перед убийством жены муж подарил ей орхидею, а потом зарезал под Новосибирском
22 мая, 02:58
Незнакомец ударил ножом новосибирца у вокзала — его вычислили по камерам в метро
17 мая, 03:47
Апрель
Конфликт с поножовщиной произошел на ГБШ в Новосибирске — что известно
Во дворе Октябрьского района Новосибирска случился конфликт: очевидцы в соцсетях сообщают о пострадавшем с ножевыми ранениями.
30 апреля, 05:50
Смертельный удар: сын зарезал отца из-за смерти матери в Новосибирской области
В Новосибирской области сын убил своего пожилого отца. Причиной тому стала ненависть из-за смерти матери.
23 апреля, 02:57
Конфликт знакомых закончился поножовщиной: новосибирец зарезал односельчанина
В Новосибирской области произошло убийство: молодой мужчина зарезал своего знакомого во время скандала.
21 апреля, 13:44
Обиженный дворник едва не зарезал фармацевта ножом после увольнения
19 апреля, 04:15
Март
Дядя жестоко расправился с племянником в Новосибирской области
Поводом послужили давние обиды. Возникла ссора. Взрослый родственник решил унять 20-летнего племянника с помощью кухонного ножа.
28 марта, 09:44
Февраль
Подростки из Новосибирска едва не убили сверстника — его избили и оставили умирать
Два несовершеннолетних парня из Новосибирской области, обвиняемых в покушении на убийство подростка, предстанут перед судом. Подробности сообщили в СУ СК по НСО.
14 февраля, 04:53
Январь
Объявлен план перехват: в Новосибирске полиция ищет порезавших таксиста
Троих мужчин, напавших в ночь на 6 января на таксиста на Плющихинском жилмассиве, разыскивает полиция.
6 января, 07:50
Декабрь 2023
Новосибирцу вынесли приговор за нападение на мальчика на территории школы
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор Александру Железовскому за нападение на мальчика на стадионе школы.
21 декабря 2023, 06:31
Сибиряк, забивший жену ножом на детской площадке, может освободиться через 2 года
4 декабря 2023, 08:08
Ноябрь 2023
Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
Пациент психбольницы открыл стрельбу в ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске. Подробности данного ЧП рассказали в АБ «Гвардия».
30 ноября 2023, 06:02
В Новосибирске на второклассника напали с ножом — злодей неизвестен
13 ноября 2023, 08:52
Октябрь 2023
Кидался с ножом: неадекватный пенсионер угрожал расправой подросткам в Новосибирске
В Новосибирске неадекватный мужчина с ножом угрожал расправой троим спокойным подросткам на остановке, пронзив при этом камеру велосипеда одного из них.
21 октября 2023, 12:00

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