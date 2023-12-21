atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Мальчик вырвался

Новосибирцу вынесли приговор за нападение на мальчика на территории школы

21 декабря 2023, 06:31
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Мальчик вырвался
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор Александру Железовскому за нападение на мальчика на стадионе школы.

По данным следствия, Александр Железовский наблюдал за игрой детей возрастом от 10 до 12 лет на стадионе школы №75. Он заметил, что у одного из мальчиков есть телефон и решил его отобрать.

Мужчина сбил школьника с ног и хотел ударить его ножом в грудь. Подросток ударил взрослого по лицу палкой и смог сбежать. Прохожие вызвали полицию, а Железовский скрылся с места преступления. Позже он был задержан и арестован.

На судебном заседании подсудимый не признал свою вину. 20 декабря суд вынес приговор: ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу. После оглашения приговора осужденный оскорбил матом представителей СМИ, находившихся в зале.

В Новосибирске на второклассника напали с ножом — злодей неизвестен
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестный новосибирец напал на 11-летнюю девочку — его объявили в розыскВ Новосибирске на беременную девушку напал незнакомец с отверткойРазодрал до крови. Медведь напал на стадо лошадей в Новосибирской области
#Общество#Новосибирск#Школа#Суд#Приговор#Нападение#Нож#Колония#Эмилия Губарева#Обвинение
Подпишитесь
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Вчера, 04:11
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Сегодня, 02:26
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Сегодня, 06:01
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Сегодня, 05:08
Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, хочет ли она стать мэром Новосибирска
Сегодня, 02:42
Новосибирская область рассчитывает привлечь тысячи строителей из Северной Кореи
Сегодня, 04:39