Новосибирцу вынесли приговор за нападение на мальчика на территории школы

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По данным следствия, Александр Железовский наблюдал за игрой детей возрастом от 10 до 12 лет на стадионе школы №75. Он заметил, что у одного из мальчиков есть телефон и решил его отобрать.
Мужчина сбил школьника с ног и хотел ударить его ножом в грудь. Подросток ударил взрослого по лицу палкой и смог сбежать. Прохожие вызвали полицию, а Железовский скрылся с места преступления. Позже он был задержан и арестован.
На судебном заседании подсудимый не признал свою вину. 20 декабря суд вынес приговор: ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу. После оглашения приговора осужденный оскорбил матом представителей СМИ, находившихся в зале.