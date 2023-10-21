Полиция в Новосибирске ищет мужчину, который напал на 11-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В Новосибирске в Железнодорожном районе произошёл инцидент с 11-летней школьницей. Утром 21 октября возле её школы напал неизвестный мужчина.
Девочка смогла убежать и пробежала внутрь школы, пишет НГС. Свидетели видели злоумышленника поблизости от бассейна «Бригантина». Полиция сообщила, что он был одет в черную куртку и черные штаны, был полного телосложения и старше 50 лет.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и проводят проверку. Они активно разыскивают подозреваемого мужчину.