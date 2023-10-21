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Полиция в Новосибирске ищет мужчину, который напал на 11-летнюю школьницу

Полиция в Новосибирске ищет мужчину, который напал на 11-летнюю школьницу

21 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
В Новосибирске полиция ищет мужчину, который схватил 11-летнюю школьницу утром возле школы в Железнодорожном районе.

В Новосибирске в Железнодорожном районе произошёл инцидент с 11-летней школьницей. Утром 21 октября возле её школы напал неизвестный мужчина.

Девочка смогла убежать и пробежала внутрь школы, пишет НГС. Свидетели видели злоумышленника поблизости от бассейна «Бригантина». Полиция сообщила, что он был одет в черную куртку и черные штаны, был полного телосложения и старше 50 лет.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и проводят проверку. Они активно разыскивают подозреваемого мужчину.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Полиция#Эмилия Губарева#Школьница
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