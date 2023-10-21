Полиция в Новосибирске ищет мужчину, который напал на 11-летнюю школьницу

Девочка смогла убежать и пробежала внутрь школы, пишет НГС. Свидетели видели злоумышленника поблизости от бассейна «Бригантина». Полиция сообщила, что он был одет в черную куртку и черные штаны, был полного телосложения и старше 50 лет.