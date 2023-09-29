Разодрал до крови. Медведь напал на стадо лошадей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Коченёвском районе недалеко от деревни Крохалёвка 28 сентября произошло нападение медведя на табун лошадей. Одно из животных получило рану. Стадо паслось у реки. С животным все в порядке — рану зашили.
Как уточнил министр экологии Евгений Шестернин, сотрудники министерства природы Новосибирской области в данный момент находятся на месте инцидента и следят за тем, в каком направлении ушёл медведь.
Причины, по которым медведь лишь ранил одну лошадь, а не убил её, пока остаются неизвестными. Министерство природы регионального правительства предупредило местных жителей о необходимости быть осторожными в лесу до тех пор, пока специалисты продолжают работу.