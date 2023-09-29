atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Рану зашили

Разодрал до крови. Медведь напал на стадо лошадей в Новосибирской области

29 сентября 2023, 06:10
Фото: Евгений Шестернин
Рану зашили

В Новосибирской области медведь напал на лошадь у реки в деревне Крохалевка

Медведь напал на лошадь в Коченёвском районе Новосибирской области: животное получило сильную рану. Об этом сообщил в ТГ-канале министр экологии региона Евгений Шестернин.

В Коченёвском районе недалеко от деревни Крохалёвка 28 сентября произошло нападение медведя на табун лошадей. Одно из животных получило рану. Стадо паслось у реки. С животным все в порядке — рану зашили.

Как уточнил министр экологии Евгений Шестернин, сотрудники министерства природы Новосибирской области в данный момент находятся на месте инцидента и следят за тем, в каком направлении ушёл медведь.

Причины, по которым медведь лишь ранил одну лошадь, а не убил её, пока остаются неизвестными. Министерство природы регионального правительства предупредило местных жителей о необходимости быть осторожными в лесу до тех пор, пока специалисты продолжают работу.

Медведя заметили в районе Чумаковского сельсовета Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Медведя сбил поезд под Новосибирском: из леса вышел второй и набросился на тушуПод Новосибирском трехлетний медведь держал в страхе жителей деревниМедведь в Новосибирской области: хищника заметили у болота в Караканском бору
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Лес#Эмилия Губарева#Медведь
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
Вчера, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
Вчера, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
Сегодня, 02:26
Парковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной со 2 октября
Вчера, 18:36
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
Вчера, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00