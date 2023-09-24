Медведя сбил поезд под Новосибирском: из леса вышел второй и набросился на тушу

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
В ночь на 24 сентября, на перегоне Барабинск-Труновское Новосибирской области, медведь вышел на железнодорожные пути.
Свидетели ситуации засняли видео, на котором можно увидеть, как люди пытаются отпугнуть животное, однако оно не реагирует на них.
В итоге поезд сбил медведя. Как сообщает АСТ-54, тушу не сразу удалось убрать с путей, и второй медведь пришёл и начал поедать тело своего сородича на глазах у людей.
Затем животное ушло в лес. Из-за инцидента, произошла задержка поездов на 2 часа.