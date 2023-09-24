atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Медведь погиб

Медведя сбил поезд под Новосибирском: из леса вышел второй и набросился на тушу

24 сентября 2023, 04:51
Фото: АСТ-54
Медведь погиб

Под Новосибирском медведя сбил поезд на перегоне Барабинск-Труновское

В Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду: его сбил состав, а затем к месту происшествия пришел второй медведь и начал поедать своего сородича.

В ночь на 24 сентября, на перегоне Барабинск-Труновское Новосибирской области, медведь вышел на железнодорожные пути.

Свидетели ситуации засняли видео, на котором можно увидеть, как люди пытаются отпугнуть животное, однако оно не реагирует на них.

В итоге поезд сбил медведя. Как сообщает АСТ-54, тушу не сразу удалось убрать с путей, и второй медведь пришёл и начал поедать тело своего сородича на глазах у людей.

Затем животное ушло в лес. Из-за инцидента, произошла задержка поездов на 2 часа.

Под Новосибирском трехлетний медведь держал в страхе жителей деревни
Узнать подробнее
Читайте также:
Медведь в Новосибирской области: хищника заметили у болота в Караканском боруВ Новосибирской области назвали районы обитания медведейМедведь-террорист объявился в Новосибирской области
#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Поезд#Эмилия Губарева#Медведь#Зверь
Подпишитесь
Самые забавные арт-объекты Новосибирска: угадайте, где они находятся
22 сентября, 09:32
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
22 сентября, 05:12
Новосибирский комбат «Веги» Панферов рассказал о пленных бойцах СВО
Вчера, 09:03
Агроном из Новосибирска Шубина дала советы по сбору капусты
Сегодня, 02:25
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
21 сентября, 04:09
Мэр Новосибирска рассказал о своем отношении к группе Rammstein
22 сентября, 08:21