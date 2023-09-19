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Updated Сегодня, 09:56

Под Новосибирском трехлетний медведь держал в страхе жителей деревни

Под Новосибирском трехлетний медведь держал в страхе жителей деревни

19 сентября 2023, 09:54
Фото: 1MI
Трехлетнего медвежонка застрелили в Чулымском районе Новосибирской области. Он выходил из леса, гулял по деревне и пугал людей.

Как рассказали местные жители, однажды медведь прибежал в населенный пункт, чтобы чем-нибудь угоститься и не уходил около суток. Даже взрослые боялись выйти из дома.

«Медведь не хотел уходить обратно в лес и представлял угрозу людям. Был подготовлен приказ на отлов», — сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Косолапого пришлось застрелить охотоведам. Как заявил министр природных ресурсов Евгений Шестернин — это была крайняя мера в безвыходной ситуации.

Напомним, недавно другого медведя видели возле деревни Ерестная. Он напугал грибников.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Охота#Медведь
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