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Зверь

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2024
Лось устроил переполох на дороге в Новосибирске
По Новосибирску утром прогулялся лось, о чем рассказали горожане в соцсетях.
4 сентября, 06:06
Котята манула Лоло порезвились в Новосибирском зоопарке — милое видео
Котят манула засняли на видео в Новосибирском зоопарке, а кадры появились в соцсети.
30 августа, 02:34
Набросился на трех человек: сколько случаев бешенства было в Новосибирской области
Бешенство у животных фиксируют специалисты: сколько случаев было в 2024 году, сообщили в управлении ветеринарии региона.
24 июля, 01:55
Летучих собак показал Новосибирский зоопарк — милое видео
Новосибирский зоопарк рассказал о летучих собаках, которые живут там много лет.
24 июня, 03:36
Чупакабра? Таинственный зверь загрыз страуса и павлина в Новосибирской области
Зверь в Здвинском районе Новосибирской области загрыз птиц у местной жительницы, о чем горестно сообщила хозяйка.
31 мая, 07:40
Зоозащитницу возмутило катание на медведе блогера из Новосибирска
Василина Катаева ради лайков прокатилась на медведе и сфотографировалась в его объятиях, кадры опубликованы в ее соцсетях.
31 мая, 05:36
Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке показали игривого тигренка Кови: кадры умилили посетителей.
30 мая, 09:56
Стая диких кабанов вышла к жителям деревни в Новосибирской области
В Новосибирской области местные жители встретили диких кабанов, о чем сообщил министр природы и экологии региона.
26 мая, 05:53
Бешеный лисенок угрожает безопасности жителей и гостей Новосибирска
В Новосибирске к людям выходит лисенок, который может болеть бешенством, сообщили в Минприроды.
23 мая, 03:30
Ходят по пятам: бобры преследуют жителей новосибирского села
Бобры атакуют жителей одного из сел в Новосибирской области, о чем рассказывают сами очевидцы.
30 апреля, 02:56
Еж — самое опасное животное: новосибирцам рассказали, почему стоит бояться зверька
Ежи являются небезобидными животными: об их опасности рассказали в Telegram-канале «Птичка на проводе».
27 апреля, 02:46
2023
Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области
Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области: он проник на участок ночью.
9 октября 2023, 04:17
Медвежонок в Новосибирской области вышел к жителям села Троицк
В селе Троицк местные жители прогнали медвежонка, после того, как он несколько раз возвращался на территорию села.
1 октября 2023, 08:11
Медведя сбил поезд под Новосибирском: из леса вышел второй и набросился на тушу
В Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду: его сбил состав, а затем к месту происшествия пришел второй медведь и начал поедать своего сородича.
24 сентября 2023, 04:51
В Искитимском районе предупредили о приближении медведей к населенным пунктам
В Искитимском районе Новосибирской области регулярно наблюдаются случаи приближения медведей к населенным пунктам, поэтому жителям рекомендуется избегать прогулок в лес и сохранять бдительность.
9 июля 2023, 11:50

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