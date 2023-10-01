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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Медведь напугал местных жителей

Медвежонок в Новосибирской области вышел к жителям села Троицк

1 октября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Медведь напугал местных жителей

В Новосибирской области жители села Троицк встретили медвежонка

В селе Троицк местные жители прогнали медвежонка, после того, как он несколько раз возвращался на территорию села.

В селе Троицк Новосибирской области появился медвежонок. Животное было замечено в одном из огородов местными жителями. Видео с этим зверем появилось в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Люди пытались выгнать медвежонка с территории села, но он через день вернулся. В конечном итоге, вызванные на место эксперты по охоте отпугнули юного зверька.

Сельчане отмечают, что такое посещение медведей для них было необычным и вызвало у них сильный испуг.

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