Медвежонок в Новосибирской области вышел к жителям села Троицк

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В селе Троицк Новосибирской области появился медвежонок. Животное было замечено в одном из огородов местными жителями. Видео с этим зверем появилось в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Люди пытались выгнать медвежонка с территории села, но он через день вернулся. В конечном итоге, вызванные на место эксперты по охоте отпугнули юного зверька.
Сельчане отмечают, что такое посещение медведей для них было необычным и вызвало у них сильный испуг.