Еж — самое опасное животное: новосибирцам рассказали, почему стоит бояться зверька

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Для жителей Новосибирска и области встреча с ежами может быть опасной. Как рассказала сибирячка, она заметила двух южных ежей в Академгородке. Они бродили по улице Академической.
Животных отличает от обыкновенного ежа более темная мордочка. Сейчас они вышли из спячки и теперь нуждаются в пропитании. Ежи обитают возле дорог, куда тянутся насекомые по ночам.
Зверек привлекает людей своим симпатичным и милым видом. Однако внешность может быть обманчива. Ежи являются переносчиками инфекционных заболеваний, а самый распространенный путь передачи инфекции — это укус. Кроме того, они рекордсмены по количеству пойманный клещей. Человеку трогать ежей категорические не рекомендуется.