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Какую опасность несут ежи

Еж — самое опасное животное: новосибирцам рассказали, почему стоит бояться зверька

27 апреля 2024, 02:46
Фото: Изображение Midjourney
Какую опасность несут ежи

Об опасности ежей предупредили новосибирцев

Ежи являются небезобидными животными: об их опасности рассказали в Telegram-канале «Птичка на проводе».

Для жителей Новосибирска и области встреча с ежами может быть опасной. Как рассказала сибирячка, она заметила двух южных ежей в Академгородке. Они бродили по улице Академической.

Животных отличает от обыкновенного ежа более темная мордочка. Сейчас они вышли из спячки и теперь нуждаются в пропитании. Ежи обитают возле дорог, куда тянутся насекомые по ночам.

Зверек привлекает людей своим симпатичным и милым видом. Однако внешность может быть обманчива. Ежи являются переносчиками инфекционных заболеваний, а самый распространенный путь передачи инфекции — это укус. Кроме того, они рекордсмены по количеству пойманный клещей. Человеку трогать ежей категорические не рекомендуется.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Клещ#Опасность#Болезнь#Зверь#Еж
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