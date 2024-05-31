Чупакабра? Таинственный зверь загрыз страуса и павлина в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Елена Новикова разводит экзотических птиц и животных. В ее хозяйстве есть австралийские страусы и павлин, а также другие животные: птицы, овцы, козы.
Однажды ее страусенка задавил неизвестный зверь, пишет газета «Сельский труженик». Сибирячка думает, что это была лиса или корсак.
Спустя время был убит и ее павлин, от которого остались только перья. Женщина расстроилась, но не отчаялась. Она и дальше планирует разводить необычных птиц.
Напомним, что в прошлом году в Чулымском районе на курятник напала чупакабра. По крайне мере, так думали местные жители. Тайна животного была раскрыта не сразу. Как оказалось, это была собака без шерсти, которая выглядела очень худой и болезненной. Новость разлетелась по всем СМИ и дошла до Артемия Лебедева.