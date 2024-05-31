Чупакабра? Таинственный зверь загрыз страуса и павлина в Новосибирской области

Напомним, что в прошлом году в Чулымском районе на курятник напала чупакабра. По крайне мере, так думали местные жители. Тайна животного была раскрыта не сразу. Как оказалось, это была собака без шерсти, которая выглядела очень худой и болезненной. Новость разлетелась по всем СМИ и дошла до Артемия Лебедева.