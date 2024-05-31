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Что за заверь загрыз птиц

Чупакабра? Таинственный зверь загрыз страуса и павлина в Новосибирской области

31 мая 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Что за заверь загрыз птиц

Таинственный зверь загрыз страуса и павлина в Новосибирской области

Зверь в Здвинском районе Новосибирской области загрыз птиц у местной жительницы, о чем горестно сообщила хозяйка.

Елена Новикова разводит экзотических птиц и животных. В ее хозяйстве есть австралийские страусы и павлин, а также другие животные: птицы, овцы, козы.

Однажды ее страусенка задавил неизвестный зверь, пишет газета «Сельский труженик». Сибирячка думает, что это была лиса или корсак.

Спустя время был убит и ее павлин, от которого остались только перья. Женщина расстроилась, но не отчаялась. Она и дальше планирует разводить необычных птиц.

Напомним, что в прошлом году в Чулымском районе на курятник напала чупакабра. По крайне мере, так думали местные жители. Тайна животного была раскрыта не сразу. Как оказалось, это была собака без шерсти, которая выглядела очень худой и болезненной. Новость разлетелась по всем СМИ и дошла до Артемия Лебедева.

Блогер Артемий Лебедев выпустил видео про чупакабру в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Птицы#Животные#Зверь
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